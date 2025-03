Daniel Riolo : «Entre Sean Penn et Daniel Craig», la déclaration d’amour !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Compagne de Daniel Riolo, Géraldine Maillet est depuis quelques années maintenant l’une des chroniqueuses régulières de Cyril Hanouna lors de Touche Pas à Mon Poste. Et forcément, quand on lui a demandé de choisir entre les deux, l’ancienne mannequin a choisi son mari, lui faisant au passage une très belle déclaration d’amour.

Figure de L’After Foot sur RMC, Daniel Riolo est en couple depuis plusieurs années maintenant avec Géraldine Maillet. L’ancienne mannequin est aujourd’hui connue pour son rôle de chroniqueuse sur Touche Pas à Mon Poste aux côtés de Cyril Hanouna. Sous le charme de son compagnon, Géraldine Maillet n’a pas hésité à le comparer à deux stars mondiales du cinéma.

« Il a un charme italien incroyable »

Invitée sur le plateau du Buzz TV, Géraldine Maillet a été invitée à choisir entre Daniel Riolo et Cyril Hanouna. Et à cette question, la compagne du journaliste sportif a répondu : « Mon mari Daniel Riolo ou bien mon boss Cyril Hanouna ? Ah. Ecoutez, il n’y a rien de glissant. Je choisirai en toute circonstance mon mari. Il a un charme italien incroyable. Entre Sean Penn et Daniel Craig ».

« Il a toujours eu beaucoup de goût »

« Il est toujours très chic avec des pantalons très étroits. Cyril est très chic aussi, mais je choisirai évidemment Daniel. Est-ce que je lui ai donné de conseils de style ? Est-ce que j’ai fait un relooking express ? Est-ce que je me suis transformée en Christina Cordula pour lui ? Non, il a toujours eu beaucoup de goût », a ensuite ajouté Géraldine Maillet.