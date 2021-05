Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une grosse opération de Zidane tombe à l'eau !

Publié le 5 mai 2021 à 7h30 par La rédaction

Auteur d'une saison exceptionnelle, André Silva attire la curiosité des plus grands clubs Européens. L'attaquant de l'Eintracht Francfort pourrait même entrer dans un échange avec le Real Madrid et Luka Jovic. Une opération jugée toutefois compliquée...

Après un début de carrière compliquée, André Silva semble avoir trouvé chaussure à son pied en s'installant en Allemagne du côté de l'Eintracht Francfort. À 25 ans, l'attaquant portugais réalise une saison sensationnelle sous les ordres d'Adi Hutter. À tel point que le joueur aurait tapé dans l'oeil des plus grands d'Europe... Formé à Porto, André Silva pourrait vivre un mercato d'été agité deux saisons après son arrivée à Francfort.

Un échange avec Jovic envisagé ?