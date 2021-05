Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Depay, recrutement… Cet indice de taille sur l’avenir de Ronald Koeman !

Publié le 5 mai 2021 à 7h00 par H.G.

Alors qu’il est parfois annoncé que l’avenir de Ronald Koeman s’écrit en pointillés au FC Barcelone, l’entraîneur néerlandais devrait bel et bien rester sur le banc du club catalan une fois la saison 2020/2021 terminée.

Le moins que l’on puisse dire est que Ronald Koeman ne vit pas une première saison de tout repos sur le banc du FC Barcelone. En effet, son équipe s’est montrée inconstante à plusieurs reprises et a été éliminée dès le stade des huitièmes de finale de la Ligue des champions par le PSG. Malgré cela, le club catalan est encore présent dans la course au titre en Liga avec 74 points au compteur, soit deux unités de moins que le leader qu’est l’Atlético de Madrid. Cependant, cela n’empêche pas Ronald Koeman de voir que son avenir est fréquemment remis en question, et ce alors que le nom de Xavi est souvent avancé pour le remplacer.

La possible venue de Memphis Depay signifie que Ronald Koeman va rester