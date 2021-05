Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Du grand n’importe quoi autour de Neymar...

Publié le 5 mai 2021 à 6h40 par La rédaction

La prolongation de Neymar s’éternise… Depuis plus d’un mois, un accord a été trouvé mais toujours pas d’officialisation de la part du PSG. Et au milieu de toute cette affaire, les médias catalans en ont profité pour relancer une fois de plus la rumeur d’un retour du Brésilien à Barcelone, malgré la situation économique difficile du club.

Quand s’arrêtera donc le feuilleton Neymar ? Si une personne connaît la réponse, c’est sûrement le joueur en personne. Voilà plus d’un an que Leonardo, le directeur sportif du PSG, est focalisé sur sa prolongation. Après avoir résisté aux différentes velléités de départ depuis son arrivée à Paris en 2017, les dirigeants parisiens se sont fixés comme objectif de prolonger leur star brésilienne. Un objectif qui semble acquis, ou presque… Si tout est quasiment ficelé, certains médias étrangers viennent encore semer la pagaille dans ce dossier chaud. Comme la signature de cette extension de contrat traîne, la presse espagnole, principalement catalane, met de l’huile sur le feu et renvoie le Ney au Barça. Un retour impossible financièrement au vu de l’état catastrophique des comptes des Blaugranas. Selon la radio RAC1 , le club désormais présidé par Joan Laporta a déjà tenté d’approcher le PSG qui a d’emblée fermé la porte aux négociations. Pour autant, Barcelone ne lâche pas le morceau et aurait fait du Ney sa priorité cet été. Mais pour rapatrier l’enfant prodige qui a passé 4 saisons en Espagne, le Barça doit vendre. Beaucoup. La clause libératoire de Neymar s’élèverait à 170 millions d’euros selon le Mundo Deportivo . Une somme inatteignable pour Barcelone qui doit toujours prolonger Lionel Messi.

« Tout est presque réglé »