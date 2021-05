Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : La voie est libre pour ce joli coup de Pablo Longoria !

Publié le 5 mai 2021 à 6h15 par Th.B.

Intéressé par le profil d’Alexander Nübel, Pablo Longoria n’aurait cependant pas encore bougé à l’instar de l’Union Berlin à en croire l’agent du gardien du Bayern Munich.

En plus des prolongations de contrat de Florian Thauvin ou encore de Jordan Amavi sans oublier les dossiers Pol Lirola et Leonardo Balerdi, tous deux prêtés, Pablo Longoria se pencherait sur une autre opération qui s’annoncerait déjà chaude et disputée, à savoir le recrutement d’un gardien de but. En effet, afin de préparer la succession de Steve Mandanda ou afin de le mettre simplement en concurrence, le président de l’OM aimerait mettre la main sur Alexander Nübel.

L’Union Berlin n’a pas encore bougé pour Nübel