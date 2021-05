Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un énorme danger se profile pour le successeur de Mandanda !

Publié le 4 mai 2021 à 15h10 par Th.B.

Appréciant le profil d’Alexander Nübel, Pablo Longoria songerait à attirer le gardien du Bayern Munich à l’OM lorsque ce dernier pourrait rebondir en prêt à l’Union Berlin…

Afin de préparer la succession de Steve Mandanda qui est certes contractuellement lié jusqu’en juin 2024, mais qui est âgé de 36 ans, Pablo Longoria scruterait le marché afin de mettre en concurrence le champion du monde et de pourquoi pas à terme le remplacer. La piste menant à Alexander Nübel aurait été activée par le président de l’OM qui devrait cependant se frotter à Julian Nagelsmann, qui prendra les rênes du Bayern Munich cet été, et qui aurait déjà voulu recruter Nübel au RB Leipzig. De quoi jeter un froid sur la venue de la doublure de Manuel Neuer, mais Nagelsmann ne serait pas l’unique obstacle pour le gardien qui souhaiterait être prêté pour une durée de deux ans à en croire Sport1.

Des discussions avec l’Union Berlin pour Alexander Nübel…