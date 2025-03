Tensions à l’OM, Rabiot balance !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Humilié sur la pelouse du Stade de Reims ce samedi après-midi (3-1), l’OM a fait une très mauvaise opération dans la course à la Ligue des champions. Après la rencontre, Adrien Rabiot a exprimé ses doutes quant à la volonté de ses coéquipiers de la disputer la saison prochaine, mais a assuré qu’il n’y avait aucun problème à l’intérieur du groupe.

Au lieu d’une réaction, c’est un nouveau naufrage que nous a offert l’OM ce samedi après-midi. En déplacement sur la pelouse du Stade de Reims, les Olympiens ont concédé leur troisième défaite consécutive (3-1), la quatrième lors de leurs cinq derniers matchs.

« Des mecs qui n’ont pas envie d’aller en Ligue des champions »

Avec cette défaite, l’OM n’a désormais plus que trois points d’avance sur le cinquième du classement, Strasbourg. Une très mauvaise opération dans l’optique d’une qualification en Ligue des champions. « J’ai l’impression de voir des mecs qui n’ont pas envie d’aller en Ligue des champions », a lâché Adrien Rabiot au micro de beIN SPORTS, assurant que cette défaite n’est pas la conséquence de problèmes à l’intérieur du groupe.

« Il n’y a pas de soucis à l’intérieur du groupe »

« Non, il n’y a pas de soucis. Simplement, il faut avoir plus faim, avoir une autre mentalité si on veut accéder à cette compétition. Il y a des équipes qui sont là derrière, qui ont envie, on a encore vu Strasbourg hier (vendredi). Il faut afficher cet état d’esprit-là, cette envie, cette faim. C’est pas une question de jouer contre des blocs bas ou pas, ça va bien au-delà », a déclaré Adrien Rabiot.