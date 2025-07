Transfert de Donnarumma : C'est terminé au PSG !

Axel Cornic

A un an de la fin de son contrat, Gianluigi Donnarumma serait poussé vers la sortie au Paris Saint-Germain. Sa prolongation semble en effet s’être compliquée ces derniers mois et les Parisiens auraient même commencé à assurer sa succession, avec la possible arrivée de Lucas Chevalier, le gardien du LOSC.

C'est une véritable bombe qui rebat les cartes à Paris. Héros de la dernière épopée en Ligue des Champions et considéré comme l’un des titulaires indiscutables à son poste, Gianluigi Donnarumma serait poussé vers la sortie. Les négociations autour de sa prolongation n’ont mené à rien et à un an de la fin de son contrat, le PSG souhaite le vendre pour ne pas revivre un traumatisme à la Kylian Mbappé.

Désaccord avec Donnarumma Le salaire semble être l’obstacle principal dans ce dossier, puisque Donnarumma réclamerait une revalorisation salariale, tandis que le PSG ne serait pas totalement convaincu. Il faut dire que l’Italien est le 8e parisien le mieux payé, derrière notamment Lucas Hernandez, Vitinha et même Warren Zaïre-Emery. Son souhait serait donc d’être valorisé à la hauteur de son talent, lui qui a été crucial dans les succès de la saison dernière.