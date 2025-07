«On ne peut pas le laisser partir», la révélation cash de l'OM !

Parmi les meilleurs joueurs de la saison, Luis Henrique a été l’un des premiers à quitter l’Olympique de Marseille, avec un transfert à l’Inter pour 25M€. Pourtant, Medhi Benatia ne semblait pas vraiment vouloir laisser filer le Brésilien, qui avait prolongé son contrat jusqu’en 2028 il y a moins d’un an.

Comme souvent depuis quelques années, l’ OM a décidé de changer son effectif en ce mercato estival. Cette fois-ci, c’est l’un des meilleurs éléments de Roberto De Zerbi qui a quitté le club, puisque Luis Henrique est parti dès les premières semaines de l’été. Direction la Serie A et l’ Inter pour le Brésilien, qui est devenu la doublure de Denzel Dumfries dans le couloir droit.

Luis Henrique a quitté l’OM

A Marseille, on semblait toutefois avoir une grosse estime pour lui et c’est Medhi Benatia qui l’a raconté, dans le dernier épisode de la série Sans jamais rien lâcher. « Je lui ai dit : “Je veux comprendre ce que tu peux apporter à Marseille”. Il m'a humblement répondu : “Même si je ne dois jouer que 15-20 minutes, ça me va” » a confié sur YouTube le directeur sportif de l’OM.