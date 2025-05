Transfert annulé à l'OM !

Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Entre l'OM et Luis Henrique, la séparation semble imminente. Dès la Coupe du monde des clubs (15 juin - 13 juillet), le Brésilien pourrait défendre les couleurs nerazzurri aux Etats-Unis. En effet, un accord de 25M€ bonus compris semble être en passe d'être bouclé. Et pour ce qui est d'un éventuel rêve anglais, tout est tombé à l'eau.

Il y a moins d'un an, l'Olympique de Marseille lançait son nouveau projet sportif avec Roberto De Zerbi à la tête du staff technique et de l'équipe première du club marseillais. Dès lors, les recrues ont afflué vers la cité phocéenne et Luis Henrique a d'ailleurs prolongé son contrat jusqu'à l'été 2028 six mois après son retour de prêt d'un an et demi à Botafogo. Toutefois, un seul exercice sous Roberto De Zerbi aura suffi au Brésilien pour qu'il dispose d'un ticket de sortie à l'étranger.