La «guerre» est déclarée à l’OM !

L’attente est enfin terminée pour les joueurs et supporters de l’OM : le club sera en Ligue des champions la saison prochaine, un billet validé pendant l’avant-dernière journée de Ligue 1 contre Le Havre (3-1). Pour la dernière journée au Vélodrome, l’Olympique de Marseille s’en allait tout de même en guerre selon Leonardo Balerdi.

L’Olympique de Marseille retrouvera enfin la Ligue des champions après trois années d’absence au coup d’envoi de la saison 2025/2026. Ce qui était, sportivement parlant, l’objectif principal du staff technique de Roberto De Zerbi et du comité directeur de l’OM présidé par Pablo Longoria. Une mission remplie dès le 10 mai dernier sur la pelouse du Havre (3-1).

«L’exigence du coach, de finir deuxièmes parce qu’on le mérite» Une semaine plus tard, dans la préparation de l’ultime journée de la Ligue 1, Leonardo Balerdi a été suivi par les caméras des médias du championnat de France. L’occasion, avant la réception du Stade Rennais et de la fête avec les supporters marseillais, de faire passer un message sur la préparation à l’OM. « On est qualifiés, mais c’est notre exigence. L’exigence du coach, de finir deuxièmes parce qu’on le mérite ».