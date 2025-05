Transfert à 25M€ : Le jackpot pour l’OM ?

Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Du côté de l’OM, le premier transfert de l’intersaison serait imminent. Au terme d'un exercice très convaincant sous les ordres de Roberto De Zerbi, Luis Henrique avait tapé dans l’oeil de nombreuses formations européens. Le club le plus intéressé a toutefois toujours été l’Inter Milan et voilà qu’un accord aurait été trouvé pour un transfert de Luis Henrique à hauteur de 25M€. Le juste prix pour le Brésilien ?

A son arrivée à l’OM , Luis Henrique était présenté comme le nouveau Mbappé . Mais voilà que le Brésilien a eu énormément de répondre aux attentes. Le club phocéen n’a alors pas hésité à prêter son ailier à Botafogo pendant de longs mois. De retour en janvier 2024, Luis Henrique ne devait initialement pas rester à Marseille . Continuant finalement sur la Canebière, le joueur de 23 ans a fait mentir ses détracteurs et cette saison, sous les ordres de Roberto De Zerbi , ses performances ont été excellentes. De quoi lui permettre de taper dans l’oeil de nombreux clubs européens.

Luis Henrique était courtisé !

Au cours des dernières semaines, l’avenir de Luis Henrique a fait l’objet de nombreuses rumeurs. Et ça s’est précisé au fil des jours, le départ du Brésilien de l’OM n’a cessé de se confirmer. Les prétendants étaient nombreux en passant par Newcastle, Nottingham Forest, le Bayern Munich ou encore l’Inter Milan. Toutefois, très rapidement, il avait été expliqué que l’Inter Milan était le candidat le plus intéressé par Luis Henrique. Les Phocéens et les Lombards ont alors multiplié les discussions jusqu’à parvenir à un accord pour le transfert de l’Olympien.