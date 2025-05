Clash - OM : La séparation qui peut faire du bruit !

Axel Cornic

L’effectif de l’Olympique de Marseille a beaucoup bougé ces derniers mois, avec Pablo Longoria et Medhi Benatia qui n’ont pas toujours réalisé des coups parfaits. C’est le cas avec Ismaël Bennacer, prêté par l’AC Milan cet hiver et vraisemblablement plus dans les plans des dirigeants marseillais.

Il semblait être le coup parfait. Après Adrien Rabiot l’été dernier, l’OM voulait frapper un nouveau gros coup au milieu avec l’arrivée d’Ismaël Bennacer. Mais si elle semblait alléchante, cette opération semble désormais gêner les Marseillais.

Déjà la fin pour Bennacer ? Plusieurs sources en France comme en Italie assurent en effet que l’OM ne voudrait pas garder Bennacer, dont le prêt se termine à la fin de la saison. Son option d’achat de 12M€ serait jugée trop élevée, sans parler de son salaire autour des 6M€ par an, qui pourrait peser très lourd sur les caisses du club phocéen.