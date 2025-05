Séparation confirmée à l’OM ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Prêté avec option d’achat du côté de l’OM, Ismaël Bennacer pourrait retrouver la Lombardie et l’AC Milan à l’intersaison. Et pour cause, les dirigeants de l’Olympique de Marseille ne seraient pas totalement emballés par son recrutement définitif pour deux raisons précises étalées sur les réseaux sociaux par un journaliste italien.

Cet hiver, Ismaël Bennacer signait en faveur de l’Olympique de Marseille par le biais d’un prêt d’une moitié de saison après un accord passé avec l’AC Milan. Une option d’achat était alors incluse dans l’opération et s’élève à 12M€. Toutefois, elle n’est pas obligatoire et la tendance n’est certainement pas à une activation de ladite clause du côté de la cité phocéenne d’après les derniers échos parus dans la presse.

Ismaël Bennacer pas sûr de continuer à l’OM Et ce n’est pas Luca Bendoni qui affirmera le contraire. Certes, des échanges en interne auraient déjà été enclenchés par l’OM au sujet de l’option d’achat d’Ismaël Bennacer. Néanmoins, l’international algérien de 27 ans qui a permis à l’Olympique de Marseille de former un milieu de terrain de Ligue des champions d’après le directeur du football Medhi Benatia qui l’affirmait à L’Équipe ces derniers mois.