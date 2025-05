Mercato : L'OM a choisi ses trois prochains transferts !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

L'Olympique de Marseille prépare activement son mercato estival en visant trois nouveaux défenseurs centraux pour renforcer sa ligne arrière. Roberto De Zerbi veut absolument solidifier sa défense en vue de la Ligue des champions, et plusieurs pistes sont déjà évoquées pour venir épauler le capitaine argentin Leonardo Balerdi, comme Aymeric Laporte (Al-Nassr) et Facundo Medina (RC Lens).

Dauphin du PSG en Ligue 1, l’Olympique de Marseille pense déjà à la saison prochaine et à son recrutement estival. Le principal chantier du club est déjà connu et concerne la défense, un point sur lequel les différents acteurs du club sont unanimes. « L'année prochaine, on aura besoin d'une équipe plus compétitive. Je pense qu'on a concédé beaucoup de buts, on pouvait faire mieux », confiait notamment Geronimo Rulli à Téléfoot.

Priorité sur la défense Même son de cloche chez Medhi Benatia et Pablo Longoria. « Cet hiver, on voulait recruter des défenseurs centraux mais on n'a pas trouvé ce qui lui correspondait, confiait récemment le président de l’OM concernant les exigences de Roberto De Zerbi qui n’ont pas changé. Après un an à travailler avec lui, on sait désormais ce qu'il faut lui mettre à disposition. Quand tu défends aussi haut, on doit avoir des défenseurs avec beaucoup de vitesse. »