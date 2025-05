PSG, OM… Un transfert XXL avec Cristiano Ronaldo ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Entre Cristiano Ronaldo et l’Arabie Saoudite, c’est peut-être bien fini. En effet, sur ses réseaux sociaux, l’actuel joueur d’Al-Nassr a laissé un message intrigant concernant son avenir. Le quintuple Ballon d’Or pourrait bien se retrouver libre de tout contrat et donc dans la possibilité de s’engager avec le club de son choix. Et si c’était une occasion à saisir pour le PSG ou l’OM ?

Que nous réserve Cristiano Ronaldo pour son avenir ? Alors que le Portugais était parti s’exiler entre Arabie Saoudite, son aventure à Al-Nassr pourrait bien toucher à sa fin. En effet, sur ses réseaux sociaux, le quintuple Ballon d’Or a posté un étonnant message, écrivant : « Le chapitre est terminé. L’histoire ? Toujours en rédaction. Je vous suis reconnaissant à tous ». En fin de contrat avec le club saoudien, Cristiano Ronaldo se retrouverait donc libre et par conséquent avec la possibilité de s’engager avec le club de son choix.

Cristiano Ronaldo trop vieux pour le PSG ? Et si, à 40 ans, Cristiano Ronaldo débarquait en Ligue 1 ? Tout au long de sa carrière, le Ballon d’Or a été évoqué à plusieurs reprises vers le championnat de France et notamment du côté du PSG. Dès l’arrivée du Qatar, le Portugais avait été érigé en rêve des nouveaux propriétaires du club de la capitale. Ainsi, régulièrement, Cristiano Ronaldo était annoncé au PSG, mais cela ne s’est jamais réalisé. Cette fois pourrait-elle enfin être la bonne ? Pas sûr étant donné que le nouveau projet parisien est désormais tourné vers la jeunesse.