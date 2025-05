Cristiano Ronaldo : Le coup de fil de l’OM ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

#RonaldOM. A la toute fin du mercato d’été 2022, les rumeurs concernant l’avenir de Cristiano Ronaldo se multipliaient avec notamment une potentielle signature à l’Olympique de Marseille qui ne s’est pas matérialisée. Et pour cet été ? Des supporters du club phocéen se mettent à rêver, d’autant plus que le directeur du football Medhi Benatia a dernièrement laissé entendre qu’il contactait tous les agents libres.

Trois années plus tard, on remet ça ? A l’été 2022, il était question d’un potentiel départ de Cristiano Ronaldo de Manchester United. La légende de l’OM qu’est Basile Boli l’attendait au club marseillais et le #RonaldOM voyait le jour. Des artistes fans de l’Olympique de Marseille tels que Jul ou Matt Pokora se prenaient au jeu, sans succès puisque Ronaldo poursuivait chez les Red Devils avant de s’en aller à Al-Nassr quelques mois plus tard.

«C'est simple, tous les tops joueurs en fin de contrat, on les a essayé» Son aventure en Arabie saoudite aura duré deux ans et demi. En effet, sur son compte, Cristiano Ronaldo semble avoir mis un terme à sa collaboration avec Al-Nassr faisant état de la « fin d’un chapitre » avec le club. Refusant de prendre sa retraite, le Portugais pourrait rebondir à l’OM ? C’est du moins ce que certains supporters marseillais réclament sur X, rappelant la déclaration de Medhi Benatia sur les agents libres. « C'est simple, tous les tops joueurs en fin de contrat, on les a essayé. Après, le joueur peut venir ou non, parfois tu as un agent qui est un peu surpris de l'appel car il se dit : 'mais attends, comment il compte le payer ?'. Quand, tu passes un coup de fil, tu perds 15 ou 20 minutes, tu présentes ton projet et ça ne coûte rien », confiait le directeur du football de l’OM à beIN SPORTS il y a 10 jours.