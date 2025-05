Le boss de l’OM refuse le PSG !

Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Ces derniers joueurs, de nombreuses personnalités marseillaises (Zinédine Zidane, Basile Boli) ont pris la parole pour apporter leur soutien au PSG, finaliste de la Ligue des champions. Des déclarations qui ont évidemment fait jaser dans la cité phocéenne et même à l'OM, où l'on a tout fait pour éviter le sujet. D'ailleurs, Pablo Longoria aurait une prise une décision forte pour éteindre toute polémique.

A l’ OM , la devise « A jamais les premiers » fait presque partie du folklore marseillais. Depuis 1993, le club marseillais dispose du titre de seul club français à avoir soulever la coupe aux grandes oreilles. Un statut que d’anciennes gloires souhaitent ôter. En apportant leur soutien au PSG , qui affrontera l’Inter en finale de la Ligue des champions ce samedi, Basile Boli et Zinédine Zidane ne veulent plus faire de l’ OM un cas unique.

Longoria présent à Munich, mais pas à l'Allianz Arena

Ces prises de position ont alimenté les débats : les journalistes devaient-ils poser cette question à des personnalités marseillaises ? Surtout qu’à l’étranger, ils ne leur viendraient pas à l’idée de poser ce type de questions, sous peine de recevoir une réponse franche et peu agréable. Mais en France, les rivalités sont moins ancrées. Et il faut le dire, l’hexagone n’a que trop peu vécu ce genre d’évènements. C’est pourquoi Pablo Longoria s’attendait à être interrogé sur le sujet lors de sa traditionnelle conférence de presse selon les informations de La Provence. A sa grande surprise, le sujet n’a pas été abordé. Et pour éviter toute polémique, le président de l’OM aurait refusé de se rendre à l’Allianz Arena samedi soir, alors même qu’il sera présent à Munich pour une réunion de l’ECA.