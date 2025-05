Transferts - OM : L’attaquant idéal est annoncé !

Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Alors qu'Amine Gouiri s'est installé au poste d'avant-centre, l'OM pourrait faire venir un autre attaquant pour le concurrencer, voire l'épauler. Ces dernières semaines, le nom d'Alexander Sørloth a été cité à de nombreuses reprises. Le joueur norvégien, dont l'avenir à l'Atlético s'écrit en pointillé, serait une recrue idéale pour la formation phocéenne.

Alors que l’OM jouera sur plusieurs tableaux la saison prochaine, il est difficile de s’appuyer sur le seul talent d’Amine Gouiri. Repositionné au poste de numéro 9, l’international algérien a apporté satisfaction à Roberto de Zerbi. Mais il est bien seul. Car derrière, Jonathan Rowe et Neal Maupay n’ont pas eu l’impact espéré. « Maupay si tu as une offre, je le sors. Et c’est là qu’il faut prendre un attaquant pour concurrencer Gouiri, mais avec un profil différent » a confié le journaliste Nicolas Filhol.