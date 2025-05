Tensions à l’OM, un transfert choc se prépare

Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le mercato estival n'a pas encore débuté, mais certains dossiers donnent des sueurs froides aux dirigeantx de l'OM. Selon certains médias, le club marseillais peine à s'entendre avec Valentin Rongier (30 ans), dont le contrat expire en juin 2026. Comme l'avait souligné Pablo Longoria, une solution devra vite être trouvée.

En coulisses, les négociations sont lancées, mais elles sont visiblement délicates. Les deux parties sont encore loin d’un accord, et dans ce dossier, il n’y a pas de temps à perdre. Le compte à rebours est lancé, et l ’OM pourrait être contraint de se séparer de Rongier si aucun accord n’est trouvé durant la période de mercato.

« Rongier ne veut pas partir au clash »

« Valentin Rongier n’a pas envie de partir et les dirigeants n’ont pas envie non plus de le voir partir, donc ça continue à négocier et à discuter, même si les négociations ne sont pas fluides et pas évidentes. Il y a un peu de tensions. Mais Valentin Rongier ne veut pas partir au clash avec l’OM. Entre personnes intelligentes, ils vont essayer de trouver une solution. Et si la solution, ça doit être de partir parce qu’ils n’arrivent pas à se mettre d’accord, à ce moment là il pourrait y avoir un transfert de Valentin Rongier » a lâché La Tribune OM sur Youtube.