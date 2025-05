Mercato - OM : «Tension» pour une grosse signature !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors que le mercato estival ouvrira bientôt ses portes, la situation de Valentin Rongier est encore incertaine du côté de l’OM. En fin de contrat l’année prochaine, le milieu de terrain âgé de 30 ans aurait refusé une première offre de prolongation et les discussions entre les deux parties seraient ne seraient pas évidentes.

Cadre de l’OM depuis son arrivée en provenance du FC Nantes à l’été 2019, Valentin Rongier n’a plus qu’un an de contrat, jusqu'en juin 2026. Comme indiqué par L'Équipe et Foot Mercato, le milieu de terrain âgé de 30 ans aurait refusé une première offre de prolongation et attendrait un salaire plus important, proche de ceux d’Adrien Rabiot et Pierre-Emile Hojbjerg.

« Les discussions ne sont pas évidentes. Il y a un petit peu de tension » « Le joueur n’a pas envie de partir et les dirigeants n’ont pas envie de le faire partir non plus. Ça continue à négocier, même si ce n’est pas fluide. Les discussions ne sont pas évidentes. Il y a un petit peu de tension. Rongier ne veut pas partir en clash avec l’OM donc je pense qu’ils vont essayer de trouver une solution. Et si la solution ça doit être de partir parce qu’on n’arrive pas à se mettre d’accord, à ce moment-là il pourra y avoir un transfert », a indiqué La Tribune OM, dans une vidéo diffusée sur YouTube.