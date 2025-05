OM - Gouiri : Un malaise est annoncé ?

Brillant depuis son arrivée à l’OM, Amine Gouiri a été l’un des grands artisans de la qualification en Ligue des champions. Pourtant, l’attaquant algérien garde les pieds sur terre et se montre lucide. Dans un entretien, il évoque un possible retour à la réalité si ses performances ne se confirment pas dès le début de la prochaine saison.

«On va vite les oublier»

Mais, dans un entretien donné à L'Équipe, le buteur de l’OM tempère l’enthousiasme en expliquant que ces statistiques ne serviront à rien si elles ne s’inscrivent pas dans la durée, laissant entrevoir un possible malaise :

« Après, je n’ai fait que six mois. Si je ne suis pas bon en août, ces six mois, on va vite les oublier. Je comprends qu’on attendait depuis longtemps que je sois aussi bon, mais il m’a fallu un peu de temps, d’expérience et de maturité. Je suis dans le bon club pour y arriver. »