Le PSG menacé, la grande annonce de l’OM !

Cette saison, l’OM a fini deuxième de Ligue 1 à 19 points du PSG. L’année prochaine, le club phocéen espère pouvoir challenger encore plus le champion de France, avec un effectif de qualité. Selon Amine Gouiri, les Marseillais auront une chance de ravir le titre au Parisien, comme ont pu le faire Lille ou l’AS Monaco par le passé.

Gouri veut être champion avec l’OM

Si l’OM se renforce qualitativement cet été, il aura peut-être un rôle à jouer en Ligue des champions, mais il y aura surtout sans doute quelque chose à faire en Ligue 1. Interviewé par L’Équipe, Amine Gouiri ne s’est pas caché et il a affirmé que les Marseillais voudront s’emparer du titre la saison prochaine et stopper l’hégémonie du PSG comme l’avaient fait Lille et Monaco par le passé. « Ça bosse très bien. Puis il y a un engouement incroyable. Le Stade-Vélodrome, c'est quelque chose. Ce club doit se stabiliser maintenant en se qualifiant tous les ans en Ligue des champions, puis en devenant un club qui compte en Europe. Le club a le potentiel pour se battre avec le Paris Saint-Germain. Il faut l'exploiter. On s'est qualifié en Ligue des champions, c'est bien, mais il faut progresser chaque année. Monaco et Lille ont réussi à prendre un titre au PSG (respectivement en 2017 et 2021), pourquoi pas Marseille ? Ensuite, il faudra aller chercher tout doucement plus haut en Europe. »