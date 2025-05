OM - Greenwood : Pierre Ménès répond cash sur le malaise !

Critiqué pour son irrégularité malgré des statistiques impressionnantes, Mason Greenwood n’a pas fait l’unanimité cette saison à l’OM. Pourtant, avec 21 buts en Ligue 1, l’Anglais a porté son équipe. Pierre Ménès, souvent tranchant, a tenu à remettre les choses au clair sur le vrai niveau de l’attaquant prêté par Manchester United.

Souvent critiqué pour son manque d’implication et son irrégularité, Mason Greenwood a finalement réalisé une grande saison avec l’OM. L’attaquant anglais termine l’exercice 2024-2025 avec 21 réalisations et 6 passes décisives en Ligue 1, faisant de lui le co-meilleur buteur du championnat avec le Parisien Ousmane Dembélé. Une prouesse qui agace certains observateurs, tant son talent pourrait l’emmener bien plus loin s’il se montrait plus constant sur le rectangle vert.