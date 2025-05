Une nouvelle «star» est annoncée à l’OM !

La rédaction

Fort d’un mercato XXL en 2024, l’OM entend poursuivre sur sa lancée avec la Ligue des champions comme nouvel atout. Jérôme Rothen annonce l’arrivée possible d’une star inattendue, pendant que Medhi Benatia confirme avoir approché plusieurs top joueurs en fin de contrat. Le club phocéen rêve en grand pour l’été 2025.

L’OM a réalisé un gros mercato à l’été 2024 avec la venue de grands noms. Mason Greenwood, Adrien Rabiot, Pierre-Emile Højbjerg… Le board olympien a frappé fort en recrutant des top joueurs malgré l’absence de qualification en Ligue des champions. Une prouesse que Pablo Longoria et Medhi Benatia voudront sûrement rééditer, d’autant plus avec la qualification pour la C1, qui devrait attirer encore plus de talents à l'OM.

Le gros coup prévu par l’OM Jérôme Rothen voit d’ailleurs l’OM capable d’attirer de nouvelles «stars» lors de la prochaine fenêtre des transferts. « Ils sont capables d’aller chercher un joueur dont, quand son nom va sortir, on va se dire “non, il ne signera jamais à l’OM”, et puis en fait il va venir. Il sera bien payé, et l’OM avec la Ligue des champions, cet effectif-là, les Rabiot, Greenwood, Balerdi, et peut-être une star derrière… ça va bonifier le tout et donner envie à d’autres de venir », a expliqué le consultant RMC dans Rothen s’enflamme.