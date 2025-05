PSG - Luis Campos : Son prochain rendez-vous est annoncé, c'est une surprise !

Alors que son avenir au PSG était incertain, Luis Campos a finalement prolongé jusqu’en 2030. Une surprise pour Jérôme Rothen, qui annonce également sa future venue dans Rothen s’enflamme. En coulisses, le conseiller sportif du club parisien est déjà à pied d’œuvre pour préparer le mercato avec deux postes ciblés en priorité.

«Il viendra bientôt dans l’émission»

Une nouvelle qui a surpris Jérôme Rothen, lequel s’est exprimé sur cette prolongation dans Rothen s’enflamme, tout en annonçant une surprise à venir :

« Luis Campos ? Oui c’est une surprise car certains le voyaient sur le départ. Et certains n’avaient pas dit aussi ‘ah non, Nasser ne veut pas le voir, de toute façon il fait en fonction de…’ Non mais c’est bien. Et il viendra bientôt dans l’émission aussi », a lancé l’ancien joueur du PSG sur RMC.