Ousmane Dembélé, la bagarre avec deux stars !

Ousmane Dembélé, Ballon d'or 2025 ? De par ses statistiques individuelles, les trophées collectifs que le PSG accumulent et son influence dans le jeu du club de la capitale, il se pourrait que la récompense suprême lui tende les bras pour cette édition. Mais pas aux yeux de Deco. Le directeur sportif du FC Barcelone milite pour sa part pour que Lamine Yamal ou Raphinha soit le lauréat.

Depuis la Saint-Sylvestre, il n'est plus le même. C'est simple, rien que sur l'année 2025, Ousmane Dembélé a inscrit 25 buts avec le PSG. Soit plus que son total en Ligue 1 cette saison (21). Au total, le numéro 10 parisien a marqué à 33 reprises pour le Paris Saint-Germain depuis le coup d'envoi de la saison, toutes compétitions confondues. Hormis les statistiques, Dembélé est un élément phare de l'animation offensive du PSG et se trouve être le premier élément à presser en phase défensive.

«Le Ballon d'or ? Comme je le répète, on me chambre beaucoup sur ça» Pour l'ensemble de son œuvre cette saison, Ousmane Dembélé est pressenti comme potentiel futur lauréat du Ballon d'or 2025. Et son entourage ne s'y trompe pas comme l'a avoué le principal intéressé pendant le Media Day organisé par l'UEFA au Campus PSG mercredi en marge de la finale de la Ligue des champions le 31 mai prochain à Munich contre l'Inter. « Le Ballon d'or ? Comme je le répète, on me chambre beaucoup sur ça, mais il y a beaucoup plus important quand on est un joueur du PSG que de penser à un titre individuel. Avant de penser à moi je pense à l'équipe et au club ».