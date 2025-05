Cristiano Ronaldo, la folle révélation !

Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Cristiano Ronaldo est un exemple de professionnalisme qui a choqué plusieurs de ses anciens coéquipiers comme Patrice Evra qui déconseillait à tout le monde d’accepter une invitation à dîner chez le Portugais tant il est méticuleux sur sa nutrition. Son train de vie est dicté par sa carrière. Une discipline qui a donné un incroyable bilan après une analyse physiologique.

Depuis 2002 et ses débuts professionnels avec le Sporting Lisbonne , Cristiano Ronaldo ne s’est jamais arrêté. Pas une année sabbatique, rien. Le Sporting , Manchester United , le Real Madrid , la Juventus et à présent Al - Nassr , le quintuple Ballon d’or se trouve à la croisée des chemins puisque son contrat avec le club saoudien arrivera à expiration le 30 juin prochain.

L’incroyable résultat de l’analyse physiologique de Whoop

Du haut de ses 40 ans, Cristiano Ronaldo n’est pas encore prêt à raccrocher les crampons et a partagé son souhait de disputer la Coupe du monde 2026 avec le Portugal. Et il se trouve que son quotidien et son professionnalisme lui permettent d’avoir un métabolisme bien plus jeune que son âge. C’est le résultat de l’analyse physiologique de Whoop issu de la fréquence cardiaque, la variabilité de la fréquence cardiaque, la récupération, le sommeil ou encore le niveau de stress de Ronaldo.