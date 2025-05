Deschamps : Le grand mensonge sur Cherki ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Didier Deschamps a fait le choix que beaucoup d’admirateurs de Rayan Cherki attendaient depuis un long moment désormais : convoquer le désormais ex-meneur de jeu de l’OL en équipe de France. Un choix qui aurait été précipité en raison de la potentielle défection de Cherki en Algérie ou en Italie. Une fake news d’après le clan Cherki.

Ce mercredi 21 mai restera gravé dans la mémoire de Rayan Cherki. Et pour cause, Didier Deschamps l’a appelé pour la première fois de sa carrière en équipe de France A. La suite logique du parcours en sélection du milieu offensif formé à l’OL après être passé par chaque section chez les jeunes et jusqu’aux Espoirs depuis 2021. Un appel qui aurait pris forme que cette semaine.

Rayan Cherki prêt à snober l’Euro Espoirs pour l’Algérie et l’Italie Ces derniers jours, les staffs de l’équipe de France A et Espoirs auraient pris connaissance de la tentation de Rayan Cherki de faire l’impasse sur l’Euro Espoirs afin de répondre aux sirènes de l’Algérie ou bien de l’Italie. Coup de tonnerre chez les Bleus qui aurait incité Didier Deschamps à l’appeler en catastrophe pour le Final Four de Ligue des nations pour ne pas le perdre définitivement. Un moyen de pression orchestré par le clan Cherki ? Foutaises. Dans le camp du joueur désormais sans club après l’annonce de son départ de l’OL, on dément toute pression exercée sur la Fédération française de football en employant même le terme de « fantasme ».