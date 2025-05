C’est terminé avec l’After Foot : Il annonce son départ de RMC !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Voix familières de l'After Foot sur RMC, Nicolas Vilas et Thibaut Giangrande ont récemment annoncé leur départ, profitant d’une clause de cession suite au rachat du groupe par CMA CGM. Giangrande a fait savoir ce jeudi qu’il plierait bagage en juillet, sans apporter de précisions sur un nouveau projet.

RMC va connaître plusieurs départs à la fin de la saison. Voix emblématique de la radio, Jean Resseguié aurait décidé de profiter de sa clause de cession suite au rachat du groupe Altice Media par CMA CGM pour plier bagage après 36 années de bons et loyaux services, et il ne sera pas le seul puisque Thibaut Giangrande et Nicolas Vilas, que l’on retrouvait dans l’After Foot et sa Libre Antenne les soirs de grands matchs, vont également plier bagage.

« J’ai décidé de quitter début juillet RMC » « J’ai décidé de quitter début juillet RMC, où j'ai passé des années exceptionnelles, a confié Thibaut Giangrande sur son compte X. Libre antenne, After Foot, After Lyon : On aura bien débattu, rigolé surtout, et je pense que c’est pas fini. Merci pour tous les messages ces derniers jours ». « Le lendemain de l’annonce du départ de Kombouaré. Comme par hasard… », a ironisé son camarade Nicolas Vilas. Les deux hommes avaient déjà eu l’occasion de confirmer leur départ à l’antenne.