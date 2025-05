After Foot : Ils quittent RMC, première annonce !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors qu’ils animent régulièrement la Libre Antenne de l’After Foot, Nicolas Vilas et Thibaut Giangrande ont pris la décision de quitter RMC en activant leur clause de cession valable jusqu’au 31 mai prochain selon les informations de L’Équipe. Les deux journalistes sont sortis du silence mardi soir, après le match entre l’Inter et le FC Barcelone.

Nouveaux départs en vue dans le groupe RMC-BFM. Alors que le spécialiste des médias Clément Garin a récemment annoncé sur son compte X le départ de Jean Resseguié, commentateur emblématique de la radio RMC, Nicolas Vilas et Thibaut Giangrande devraient également plier bagage au terme de la saison selon L’Équipe. A la tête de l’After Foot le week-end, mais également animateurs de la Libre Antenne de l’After les soirs de matchs de Ligue des champions et de l’équipe de France, les deux journalistes auraient décidé d'activer l'équivalent de leur clause de cession valable jusqu’au 31 mai prochain suite au rachat de RMC-BFM par le groupe CMA Media du milliardaire Rodolphe Saadé.

Thibaut Giangrande et Nicolas Vilas évoquent leur départ

Mardi soir, après le match entre l’Inter et le FC Barcelone (4-3), les deux hommes prenaient l’antenne pour la première fois depuis l’annonce de leur départ et ont préféré ouvrir directement leur émission par ce sujet. « C’est vrai qu’on a reçu énormément de messages depuis hier, déjà merci, a commencé Thibaut Giangrande. Ce qu’on voulait dire, deux secondes et après on démarre l’émission, c’est qu’on n’a rien à dire, parce qu’il n’y a rien à dire pour l’instant. Et si un jour il y a un truc à annoncer, on le fera, et en premier lieu avec vous tous ».

« Là, on n’a rien à vous annoncer »

« T’as tout dit, le jour où il faudra dire quelque chose, si quelque chose est à dire, on le fera, a enchaîné son compère Nicolas Vilas. Là, on n’a rien à vous annoncer. On est là ». Il faudra donc faire preuve de patience avant de voir où les deux hommes vont rebondir, et s’ils le feront ensemble.