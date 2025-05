Laure Boulleau : Le règlement de comptes !

Pierrick Levallet

Arrivée sur Canal + en qualité de consultante, Laure Boulleau occupe désormais une place centrale dans le Canal Football Club. L’ancienne latérale gauche du PSG fait néanmoins l’objet de critiques récurrentes. Hervé Mathoux, animateur de l’émission de la chaîne cryptée, n’a donc pas manqué de régler ses comptes avec ses détracteurs dans la presse.

Laure Boulleau occupe une place importante à l’antenne sur Canal +. Consultante du Canal Football Club, l’ancienne joueuse du PSG donne très régulièrement son avis dans l’émission. Celui lui a d’ailleurs valu de nombreuses critiques. Hervé Mathoux n’a donc pas hésité à monter au créneau pour sa chroniqueuse.

«On peut la taquiner, elle réagit»

« Laure est pétillante, solaire, elle a pris une place vraiment à part dans le paysage de la télé et du football en France. On peut la taquiner, elle réagit. Sur un plateau, pour un animateur, c’est agréable parce qu’il y a du répondant, et toujours avec le sourire » a d’abord lancé l’animateur du Canal Football Club dans les colonnes de L’Equipe.

«Des gens ont encore du mal»

« Mais elle prend beaucoup de coups aussi. Des gens ont encore du mal à voir une femme occuper une position centrale pour donner son avis sur le foot » a ensuite ajouté Hervé Mathoux. Laure Boulleau appréciera très certainement.