1 milliard d’euros : Annonce imminente pour la nouvelle folie du PSG !

Alexis Brunet

Dans un futur plus ou moins proche, le PSG ne devrait plus évoluer au Parc des princes. Le club de la capitale souhaite quitter son enceinte de toujours pour un nouveau stade qui serait construit en région parisienne. Un projet chiffré à environ un milliard d’euros et une annonce pourrait d’ailleurs tomber prochainement.

Depuis 1973, le PSG évolue au Parc des princes. De nombreux souvenirs se sont donc créés du côté de l’enceinte de la porte de Saint-Cloud, mais cela pourrait prendre fin bientôt. En effet, le club de la capitale souhaite s’en aller et se faire construire un nouveau stade ailleurs.

Une finale entre Massy et Poissy

D’après les informations de L’Équipe, deux villes seraient encore en compétition pour accueillir le futur stade du PSG. Le choix du club de la capitale se fera normalement soit entre Massy ou Poissy. Un projet à un milliard d’euros est évoqué, avec un stade de 60 000 places minimum, un hôtel, des boutiques et des restaurants.

Annonce imminente !

Massy et Poissy devraient d’ailleurs rapidement être fixées. En effet, le quotidien sportif précise qu’une grande annonce pourrait tomber dans les prochaines semaines. Il ne manquerait plus que l’aval du Qatar, qui est nécessaire pour ce genre de grandes décisions. Cela pourrait se décanter après la fin de la saison.