PSG : C’est terminé, coup de théâtre pour Dembélé !

Alexis Brunet

Cette saison, Ousmane Dembélé est devenu l’arme principale du PSG. Le champion du monde multiplie les buts et le club de la capitale lui doit beaucoup de son parcours en Ligue des champions. La période est donc révolue où le Français était rayé pour son manque d’efficacité et n’arrivait pas à marquer à cinq mètres du but, comme l’a souligné Daniel Riolo.

Le PSG retient son souffle. À la veille de la demi-finale retour de Ligue des champions, le club de la capitale ne sait pas encore s’il pourra compter sur Ousmane Dembélé. Le Français qui s’est blessé lors du match aller semble aller mieux, mais rien n’indique qu’il pourra démarrer la rencontre vu le court délai de convalescence.

Dembélé est devenu le héros du PSG

Le PSG redoute de devoir faire sans Ousmane Dembélé, car l’attaquant est tout simplement devenu le leader du club de la capitale cette saison. Le Français brille par ses buts, mais il guide aussi ses coéquipiers par son pressing et ses mouvements incessants. Son absence serait donc un véritable coup de massue pour Paris.

« Personne ne pouvait plus le voir en peinture »

Ousmane Dembélé semble donc transfiguré cette saison, car avant, le champion du monde n’était pas autant couvert d’éloges, comme l’a fait remarquer Daniel Riolo dans l’After Foot. Le Français n’était d’ailleurs pas le seul joueur du PSG à être en difficulté alors. « Dembélé, pareil, personne ne pouvait plus le voir en peinture parce qu'à 5 mètres, il était capable de rater le cadre. Un Nuno Mendes qui a presque demandé à s'en aller, mais qu'on a rattrapé. Tous ces joueurs, qui ont atteint des niveaux... Je ne parle même pas de Fabian Ruiz, parce que lui, ça fait deux ans que tout le monde se moquait de lui à Paris. » Trois joueurs qui sont aujourd’hui devenus des éléments essentiels du onze de départ de Luis Enrique et qui devraient une nouvelle fois être titulaires mercredi soir, si leur corps leur permet.