Neymar - PSG : Le transfert que personne n’attendait !

Axel Cornic

Plus gros transfert de l’histoire du football, Neymar a laissé une trace importante au Paris Saint-Germain, pour des bonnes comme des mauvaises raisons. Désormais au Brésil, l’attaquant de 33 ans semble vouloir se relancer avec Santos et aimerait bien voir l’un de ses anciens coéquipiers parisiens le rejoindre dans les prochains mois.

La trajectoire de Neymar depuis 2015 a beaucoup fait parler. Celui que l’on voyait comme le successeur direct de Lionel Messi et Cristiano Ronaldo n’a jamais réussi à confirmer sur la durée au plus haut niveau. Son transfert du FC Barcelone au PSG avait certes défrayé la chronique, mais ne l’a finalement pas consacré comme l’un des plus grands.

Neymar retourne au Brésil

Sa sortie par la petite porte en 2023 a participé à ce constat assez décevant, puisqu’il a décidé très jeune de rejoindre l’Arabie Saoudite et Al Hilal, alors que certains le voyaient pouvoir tenter encore quelque chose en Europe. Et là encore rien n’est allé comme prévu, puisque Neymar n’a finalement disputé que sept petites rencontres avec le club saoudien avant de faire ses valises en janvier 2025.

Il pousse pour retrouver Leandro Paredes

Désormais à Santos, il tente de retrouve petit à petit le plaisir de jouer et surtout une certaine continuité, même si les blessures continuent de le persécuter. Mais Neymar aimerait surtout retrouver certains de ses anciens coéquipiers et selon Calciomercato.com cela serait notamment le cas de Leandro Paredes. Passé par le PSG, le milieu semblait se diriger vers Boca Juniors, mais le Brésilien pousserait actuellement pour le convaincre de changer d’idée.