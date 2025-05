Un crack du Barça signe au PSG, l'énorme révélation

Alexis Brunet

Après y avoir évolué en tant que joueur, c’est dans le rôle d’entraîneur que Mikel Arteta va faire son retour à Paris mercredi soir. L’Espagnol désormais entraîneur d’Arsenal se déplace sur la pelouse du Parc des princes pour la demi-finale retour de LDC contre le PSG. Avant cette rencontre capitale, Luis Fernandez a dévoilé comment il avait réussi à faire venir l’ancien milieu de terrain du FC Barcelone en France il y a de cela plus de 20 ans.

Ce mardi, la Ligue des champions reprend ses droits avec les demi-finales retour. C’est l’Inter Milan qui aura l’honneur d’ouvrir le bal avec la réception du FC Barcelone, avant le choc entre le PSG et Arsenal mercredi soir. Un match avec un énorme enjeu, mais qui donnera également lieu à de belles retrouvailles.

Arteta de retour au Parc des princes

Le PSG est actuellement dirigé par Luis Enrique, mais c’est également un Espagnol qui est à la tête d’Arsenal. Depuis 2019, c’est Mikel Arteta qui dirige les Gunners et le match de mercredi soir sera particulièrement émouvant pour lui. L’ancien milieu de terrain va faire son grand retour dans un stade qu’il a longtemps fréquenté, puisqu’il a été prêté une saison et demie à Paris par le FC Barcelone lors du début de sa carrière de joueur il y a plus de vingt ans.

« J’ai demandé que Mikel soit prêté et c’est arrivé »

Si Mikel Arteta a évolué au PSG durant le début de sa carrière, c’est notamment grâce à Luis Fernandez. Le Français était alors l’entraîneur du club de la capitale et il a expliqué au Parisien comment il avait alors réussi à le faire venir du FC Barcelone. « Je l’ai découvert lors de mon passage à l’Athletic Bilbao (1996-2000). Mikel, lui, évoluait du côté de San Sebastian, le rival de Bilbao. On avait déjà réussi à recruter deux de leurs joueurs et j’aurais aimé récupérer Mikel à cette époque, car il me plaisait beaucoup, mais ils n’ont pas voulu et il a finalement filé au FC Barcelone. Quand je suis arrivé au PSG, j’ai demandé que Mikel soit prêté et c’est arrivé… » Par la suite, l’ancien milieu de terrain était revenu au Barça, avant d’être vendu dans la foulée aux Glasgow Rangers.