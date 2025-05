Real Madrid : Transfert «impossible», Mbappé est mécontent ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Proche de Kylian Mbappé, eux qui sont tous les deux originaires de Bondy, William Saliba pourrait le rejoindre au Real Madrid. La Casa Blanca est très intéressée par l’international français, mais convaincre Arsenal de s’en séparer risque d’être compliqué. Selon le journaliste Julien Laurens, un transfert l’été prochain est même impossible.

Kylian Mbappé va-t-il voir son ami William Saliba le rejoindre au Real Madrid ? Comme indiqué par Le 10 Sport, le défenseur âgé de 24 ans est la priorité des Merengue cet été et des contacts en ce sens ont déjà eu lieu. Un intérêt que confirme le journaliste Julien Laurens, précisant en revanche qu’il y a peu de chance qu’il quitte Arsenal.

« Ça va être 120M€, un truc comme ça »

« Je confirme l’intérêt du Real Madrid pour Saliba ? Oui, mais c’est pas nouveau, déjà quand il était plus jeune. De toute façon c’est tout le monde, tous les gros clubs », a déclaré Julien Laurens dans Génération After sur RMC. « C’est inabordable pour le Real Madrid ? Là, aux prix où ça coûte, oui, ce n’est pas possible. Combien ? Ça va être 120M€, un truc comme ça. »

« Cet été, c’est impossible déjà »

D’après Julien Laurens, voir William Saliba quitter Arsenal cet été est quasiment impossible, d’autant plus que les Gunners veulent prolonger son contrat qui court actuellement jusqu’en juin 2027 : « Après, il est très heureux à Arsenal. C’est un club qui est important pour lui, à qui il doit beaucoup parce qu’ils sont allés le chercher très jeune, même si au début c’était un peu compliqué, après c’était beaucoup mieux. Un jour, peut-être que l’Espagne, le Real… De toute façon, le Real, ça fait rêver tout le monde, je ne le dis pas juste pour William (Saliba). On verra bien, mais pour l’instant ce n’est pas d’actualité du tout. Cet été, c’est impossible déjà. Et puis il y a des négociations avec Arsenal pour une prolongation. »