EXCLU - Mercato : Jonathan David ne signera pas à l’OM

En fin de contrat avec le LOSC, Jonathan David est sur les tablettes de très nombreux clubs européens. Et si l’OM a un temps été intéressé par son profil, le dossier n’est plus à l’ordre du jour depuis un moment.

En marge du dernier choc entre le LOSC et l’OM, pour une place en Ligue des Champions, le cas de Jonathan David a été évoqué par plusieurs médias. Sur les tablettes du club marseillais depuis plusieurs saisons, l’attaquant canadien serait une cible de choix pour l’été à venir dans la mesure où il arrive en fin de contrat. Mais selon nos sources, il n’y a pas de dossier Jonathan David à l’OM.

Jonathan David ne veut pas rester en France

Pablo Longoria connaît très bien l’agent de Jonathan David. Une proximité qui aurait pu être un plus pour de possibles négociations. Mais ce lien a surtout permis au président marseillais que l’OM n’aurait aucune chance dans ce dossier. Notamment parce que Jonathan David ne veut pas rester en France et qu’il regarde uniquement les propositions venues de l’étranger. Comme révélé par le10sport.com, un pressing actif de Naples est toujours en cours. Des clubs italiens qui sont aujourd’hui les plus actifs du marché pour tenter de séduire le canonnier des Dogues. L’intéressé continue de regarder en Premier League, son rêve d’enfant, mais également en Espagne.