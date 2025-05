Une star au PSG, signature imminente !

Alexis Brunet

Depuis plusieurs mois, Gianluigi Donnarumma et le PSG sont en négociations pour une prolongation de contrat. Le club de la capitale a été convaincu par les récentes très bonnes prestations de l’Italien et souhaite donc étirer son bail de plusieurs années. Selon les dernières informations dans ce dossier, les deux parties seraient finalement tombées d’accord et la signature serait imminente.

Mercredi soir, le PSG aura une occasion en or de s’offrir une deuxième finale de Ligue des champions dans son histoire. Le club de la capitale reçoit Arsenal en demi-finale retour, et avant le début de cette rencontre, ce sont les Parisiens qui ont un petit avantage. Les coéquipiers de Marquinhos se sont imposés 0-1 lors du match aller, grâce à un but d’Ousmane Dembélé, mais également grâce à un grand Gianluigi Donnarumma.

Donnarumma décisif en Ligue des champions

Si le PSG est déjà arrivé jusqu’en demi-finale de Ligue des champions, c’est en grande partie grâce à Gianluigi Donnarumma. L’Italien a été très souvent décisif pour le club de la capitale cette saison en C1, notamment lors des matches retour contre Liverpool et Aston Villa. Le joueur de 26 ans a aussi brillé contre Arsenal à l’Emirates Stadium, en dégoûtant plusieurs fois les partenaires de Bukayo Saka grâce à des parades très importantes.

Donnarumma va prolonger au PSG

Gianluigi Donnarumma s’impose donc cette saison comme l’un des meilleurs gardiens d’Europe, mais ce dernier est en fin de contrat l’été prochain. Pour éviter de se le faire piquer, l’Italien, le PSG a donc décidé d’entamer des négociations pour le faire prolonger. Visiblement, selon les informations du journaliste Romain Collet Gaudin, après des mois de négociations, les deux parties seraient finalement tombées d’accord pour collaborer ensemble encore pendant quelques années. Tous les voyants sont donc au vert, mais aucune date d’annonce officielle n’a encore filtré. On ne sait également pas encore jusqu’à quand devrait s’étendre le nouveau bail du joueur de 26 ans.