Transfert annulé : Le clash continue, il répond au clan Mbappé !

Retenu au dernier moment alors qu’il devait partir l’été dernier, Alexandre Mendy avait exprimé son mécontentement envers la décision du SM Caen, détenu depuis l’été dernier par Kylian Mbappé. Fayza Lamari, mère de l’attaquant du Real Madrid, lui avait alors sèchement répondu, des propos auxquels a réagi le conseiller de l’attaquant.

« Quand on démarre une nouvelle saison pas dans la bonne énergie - tout le monde sait ce qu’il s’est passé pendant ce mercato pour plusieurs joueurs, c’est ce que ça donne aujourd’hui. » Après une défaite du SM Caen face au Paris FC (4-2), le 31 mars dernier, Alexandre Mendy laissait entendre que la mauvaise saison de son club, relégué depuis en National, était notamment due aux décisions prises l’été dernier. Un été au cours duquel Kylian Mbappé, via son fonds d’investissement Coalition Capital, est devenu actionnaire majoritaire du club. Alors qu’il avait un bon de sortie, l’attaquant âgé de 31 ans a finalement été retenu par la nouvelle direction.

« C’est le seul joueur qui a séché l’entraînement et j’ai trouvé ça scandaleux »

« C’est nous qui l’avons fait rester. C’est le seul joueur qui a séché l’entraînement et j’ai trouvé ça scandaleux », a récemment répondu Fayza Lamari, mère de Kylian Mbappé, au micro d’Ici Normandie. « Je l’ai vu pour discuter mais comment trouver un attaquant à 22 buts à la mi-août ? On est descendu avec lui, alors sans lui… On nous a donné une liste d’attaquants mais je me suis cru au PSG vu les prix. Il n’a pas forcément répondu présent mais j’ai trouvé ça sortie inappropriée. Il ne s’est pas entraîné pendant 2 mois donc il est revenu tard mais en attendant, il continuait à être payé… Je comprenais sa détresse mais je ne suis pas responsable de ce que l’ancien président lui a dit. »

Le conseiller de Mendy répond à Fayza Lamari

Auprès de Foot Mercato, le conseiller d’Alexandre Mendy a tenu à apporter sa réponse aux propos de Fayza Lamari : « Alex n’a jamais triché, il est respecté de tous dans le vestiaire, il a toujours tiré les siens vers le haut. Son nom restera à jamais gravé dans l’histoire du SM Caen. En fin de saison dernière, lorsque son départ était quasiment acté, il était acclamé par l’ensemble de d’Ornano. Aujourd’hui, lors de sa dernière entrée en jeu (contre le Red Star, ndlr), il a été sifflé. Il faut comprendre que la situation l’a particulièrement affectée. Alex ne méritait pas ça. Il a gagné le respect des supporters à travers son travail et son abnégation et forcément c’est quelque chose qui l’a affecté, lui et ses proches. Il n’a peut-être pas mis 22 buts, mais sa saison reste plus qu’honorable et son impact sur le terrain a été considérable. »