Neymar - PSG : Le coup de gueule surprise !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Malgré sa grosse montée en puissance des dernières semaines avec le PSG, Désiré Doué a rendu une copie plutôt décevante mardi soir en Ligue des Champions face à Arsenal. Et un journaliste du Parisien a poussé un coup de gueule à ce sujet, reprochant à Doué de se prendre déjà pour Neymar.

Du haut de ses 19 ans seulement, Désiré Doué est en train de complètement changer de dimension au PSG. L’ancien crack rennais était d’ailleurs titularisé par Luis Enrique mardi soir, en demi-finale aller de la Ligue des Champions contre Arsenal (1-0), mais il n’a pas eu le rendement espéré sur le front de l’attaque. Et un observateur assidu du PSG lui reproche déjà de se prendre pour Neymar.

« Il m’a agacé »

Laurent Perrin, le journaliste du Parisien, a taclé Désiré Doué dans un chat avec les internautes : « Je ne vous cache pas qu'il m'a agacé à certains moments hier soir. Et c'est bien la première fois ! Il ne faut surtout pas qu'il s'enflamme et qu'il privilégie toujours les choix les plus simples », explique-t-il.

« Il ne doit surtout pas se prendre pour Neymar »

« Cela ne veut pas dire qu'il doit s'interdire de dribbler, c'est son style, mais il ne doit surtout pas se prendre pour Neymar, il pourrait mettre l'équipe en danger », poursuit Laurent Perrin. Pour rappel, Doué a régulièrement indiqué que Neymar était l’un de ses joueurs référence dans le football.