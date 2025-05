PSG : Un crack s’annonce à Paris la saison prochaine

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

L’été dernier, le PSG décidait de prêter Gabriel Moscardo du côté du Stade de Reims. Recruté en janvier 2024 par Paris, le jeune milieu défensif brésilien n’a pas eu énormément de temps de jeu en 2024-2025. Néanmoins, présent en conférence de presse ce jeudi, le joueur de 19 ans a affirmé sa volonté d’intégrer l’effectif de Luis Enrique la saison prochaine.

Demi-finaliste de la Ligue des Champions, le PSG est déjà champion de France depuis plusieurs semaines. Mais en plus de son parcours européen, le club de la capitale va tenter de conserver son titre en Coupe de France, avec la finale programmée le 24 mai prochain face au Stade de Reims. Une rencontre particulière pour Gabriel Moscardo, prêté par le PSG au sein du club rémois. Alors qu’il n’a pas eu beaucoup de temps de jeu cette saison, le Brésilien de 19 ans avait fait un premier bilan de son prêt en mars dernier.

« C’est différent des Corinthians où j’ai joué dix minutes et j’étais titulaire sans sortir du onze »

« J’ai été recruté par le PSG, je suis arrivé là-bas (à Reims) en pensant que je serai titulaire à tous les matches, que je serai le titulaire à mon poste. Mais j’y ai trouvé quelque chose de différent. Le coach me parlait beaucoup, il me disait de rester calme, de respecter le processus. Il me faisait jouer quelques minutes. J’ai toujours été fort mentalement. C’est différent des Corinthians où j’ai joué dix minutes et j’étais titulaire sans sortir du onze. Je suis optimiste », confiait ainsi Moscardo auprès de la Radio Bandeirantes.

Moscardo veut « montrer aussi au PSG que je peux jouer là-bas la saison prochaine »

Présent en conférence de presse ce jeudi, Gabriel Moscardo a fait part de sa volonté d’être intégré au PSG la saison prochaine. « Ce sera bien sûr un match particulier pour moi. Je suis arrivé en France pour jouer avec le PSG. Pour le moment, je ne pense qu'à Reims, mais bien sûr que ce sera particulier. Je veux jouer et montrer à tous les Français que je suis un bon joueur et montrer aussi au PSG que je peux jouer là-bas la saison prochaine. Ils sont très forts, mais je pense que c'est possible de gagner la finale », a confié le crack de 19 ans.