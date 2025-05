PSG - «Les chialeurs» : Le coup de gueule de Pierre Ménès !

Alexis Brunet

Samedi, le PSG s’est incliné 2-1 contre Strasbourg, juste avant la réception d’Arsenal en demi-finale retour de Ligue des champions. Une défaite qui a étonné certains, qui ont même affirmé que le club de la capitale faussait le championnat avec ce genre de situation. Pierre Ménès est revenu sur ces accusations.

Cette saison, le PSG avait l’ambition de terminer la saison invaincue. Malheureusement, cet exploit est tombé à l’eau le 25 avril dernier avec la défaite des Parisiens face à Nice trois buts à un. Depuis ce jour, les coéquipiers de Marquinhos ont même signé un deuxième revers en Ligue 1 cette saison, contre Strasbourg samedi (2-1).

« C’est la petite musique des chialeurs habituels de la Ligue 1 »

Cette défaite du PSG face à Strasbourg aurait pu être anecdotique, mais elle a suscité beaucoup d’indignation. Les Parisiens ont été accusés de fausser le championnat et notamment la course à la Ligue des champions en ne prenant pas la rencontre face aux Strasbourgeois au sérieux. Des accusations qui ont fait bondir Pierre Ménès, qui s’est exprimé sur le sujet à travers une vidéo publiée sur sa chaîne YouTube. « C’est la petite musique des chialeurs habituels de la Ligue 1. Ceux qui hurlent au complot de l’arbitrage, au complot du PSG club-État, de ces sales arabes qui financent le terrorisme… Bref, les tartes à la crème habituelles. Tout n’est pas faux dans ces affirmations, mais revenons donc sur les deux défaites du PSG. T’as déjà celle contre Nice. Je mets au défi quiconque de me dire que le PSG a laissé gagner Nice quand tu vois que Bulka a fait un match exceptionnel, que Paris a tiré 32 fois au but et que Nice a marqué trois buts sur ses trois seuls tirs cadrés du match. C’est comme si on disait que Lyon a laissé gagner Lens, c’est dire ça sans avoir regardé le match. Et à Strasbourg, là, y a eu une rotation très vaste et très attendue de Luis Enrique. »

« Le PSG aurait mérité au minimum le match nul »

Selon Pierre Ménès, le PSG n’a pas pris le match face à Strasbourg à la légère et le club de la capitale aurait même dû obtenir un petit quelque chose de ce déplacement dans l’est de la France. « Je rappellerai quand même que le PSG a commencé le match avec huit internationaux sur le terrain. Que le PSG avait 63 % de possession de balle à la fin du match, avait fait quasiment le double de passes que Strasbourg et a tiré deux fois plus. Moi, j’ai vu le match, contrairement à ceux qui chialent, et je trouve que le PSG aurait mérité au minimum le match nul. »