PSG - Luis Enrique : Malaise révélé en interne

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

L’été dernier, le Paris Saint-Germain a accueilli dans ses rangs Lluis Til Perez, ancien médecin du FC Barcelone, en lieu et place de Patrick Flamant à la tête du secteur médical. Un renfort dont est à l’origine Luis Enrique et qui aurait permis d’améliorer les relations entre staff technique et médical, en témoigne aujourd’hui le cas Ousmane Dembélé.

Victime d’une lésion mineure aux ischio-jambiers de la jambe droite lors de la demi-finale aller de Ligue des champions contre Arsenal la semaine dernière, Ousmane Dembélé reste incertain pour la deuxième manche ce mercredi. L’attaquant du PSG devrait bien figurer dans le groupe de Luis Enrique, mais l’incertitude demeure quant à sa présence dans le onze de départ. Au sein du club, son cas est évidemment suivi de près par Lluis Til Perez, à la tête du staff médical.

Luis Enrique a fait venir Lluis Til Perez au PSG

Ancien médecin du FC Barcelone, Lluis Til Perez a rejoint le PSG l’été dernier, retrouvant ainsi Luis Enrique, qui l’a fait venir et avec qui il a collaboré en Catalogne. De quoi améliorer les relations entre l’entraîneur espagnol et le staff médical du PSG, qui n’était pas forcément au beau fixe par le passé.

Malaise entre le staff technique et médical ?

Comme l’explique L’Équipe, les rapports étaient un peu plus tendus entre Luis Enrique et Patrick Flamant, le prédécesseur de Lluis Til Perez qui a pris la direction de la clinique Aspetar au Qatar. Les deux parties n’étaient pas forcément d’accord sur les décisions prises par l’autre camp, une situation qui a donc évolué avec l’arrivée d’un nouveau médecin, en qui Luis Enrique a toute confiance.