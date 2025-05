PSG - Zidane : Le rendez-vous manqué !

Alexis Brunet

Samedi soir, le PSG affronte le Stade de Reims en finale de Coupe de France. Une rencontre qui aura lieu, comme le veut la tradition, au Stade de France, et cela rappelle de mauvais souvenirs à Luis Enrique. En conférence de presse, le coach parisien s’est rappelé de son premier match dans l’enceinte dionysienne, qui s’était soldé par une défaite 1-0 contre la France, à cause d’un but de Zinédine Zidane.

La saison du PSG n’est pas encore terminée. Le club de la capitale a encore deux matches à disputer, et pas n’importe lesquels. Samedi 24 mai, les Parisiens joueront une finale de Coupe de France face au Stade de Reims avant d’affronter l’Inter Milan le 31 mai pour la tant attendue finale de la Ligue des champions.

Le mauvais souvenir de Luis Enrique avec Zidane Si le match contre l’Inter Milan se disputera à l'Allianz Arena Munich, celui contre Reims se jouera au Stade de France. Une enceinte qui ne rappelle pas que des bons souvenirs à Luis Enrique, qui avait été battu par la France de Zinédine Zidane pour sa première fois à Saint-Denis. « Je me souviens de mon premier match au Stade de France, on avait perdu 1-0 avec l'Espagne sur un but de Zidane je crois. Je le répète, on connaît l'importance des deux matchs à venir. On doit rester concentrés. Il faut continuer sur la même lancée », a déclaré l’Espagnol en conférence de presse, relayé par RMC Sport.