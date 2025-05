OM - Arabie Saoudite : L’annonce choc à Marseille !

Arrivé l’hiver dernier en provenance d’Al-Ittihad, Luiz Felipe Ramos devait apporter de la stabilité à la défense de l’OM. Mais l’international italien, hors de forme à son arrivée, peine à convaincre. Son passage en Arabie saoudite semble avoir laissé des traces, au point de susciter l’inquiétude de proches du vestiaire marseillais.

À la recherche de renforts défensifs après le départ de Lilian Brassier et la mise à l’écart de Bamo Meïté et Chancel Mbemba, l’OM a jeté son dévolu sur Luiz Felipe Ramos. L’international italien a posé ses bagages sur la Canebière après avoir passé un an et demi en Arabie saoudite, à Al-Ittihad.