Le PSG «à fond sur Zidane», l’annonce choc !

Alors que Luis Campos a été prolongé au PSG jusqu’en 2030, son bilan continue de diviser. Dans l’After Foot, Walid Acherchour et Daniel Riolo sont revenus sur le choix de Christophe Galtier, recruté en 2022. Le duo révèle notamment que le club parisien était «à fond» sur Zinédine Zidane avant de se rabattre sur l’ex-entraîneur de l’ASSE.

« Galtier ? L’histoire, on la connaît. Tu sais que je pense la même chose et que c’était une erreur majeure et un choix dingue. »

«Ils sont allés à fond sur Zidane»

Le chroniqueur RMC poursuit en lâchant une grosse révélation : le PSG était « à fond » sur Zinédine Zidane avant de se rabattre sur Christophe Galtier :

« Mais l’histoire, on la connaît. À partir du moment où ils sont allés à fond sur Zidane, qui a fini par dire non, ils se sont retrouvés avec Campos qui a dit : ‘C’est moi le DS, faut que je prenne mes responsabilités. Le seul entraîneur que j’ai sous la main, et j’ai la prétention de pouvoir faire quelque chose avec lui car je le connais tellement que s’il faut, je vais intervenir et bricoler, c’est Galtier.’ Lui, il est arrivé, c’était l’embellie de sa vie. On est bien d’accord que je ne cautionne absolument pas ce choix, c’est le choix le plus ouf des dernières années. »