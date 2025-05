60M€ : Le PSG embarqué dans un gros bras de fer ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Auteur d'une excellente saison avec le RC Strasbourg, Andrey Santos va donc retourner à Chelsea au terme de son prêt cet été. Le PSG en pince pour le profil du milieu de terrain brésilien et se retrouve en concurrence avec Arsenal sur le dossier, mais il faudra prévoir aux alentours de 60M€ pour rafler la mise avec Santos selon Pierre Ménès.

Courtisé depuis plusieurs années par le PSG, Andrey Santos (21 ans) figure toujours sur les radars du club de la capitale alors qu'il sort d'une excellente saison avec le RC Strasbourg, prêté par Chelsea. Comme le10Sport vous l'a révélé en exclusivité, le PSG est d'ailleurs à la lutte avec Arsenal pour attirer le jeune milieu de terrain brésilien, solidement engagé jusqu'en 2030 avec Chelsea. Et difficile d'y voir claire pour le moment ce dossier comme l'a confié Pierre Ménès sur sa chaine Youtube, Pierrot le Foot.

« Joueur absolument incroyable » L'ancien consultant du Canal Football Club a d'ailleurs confié tout le bien qu'il pensait d'Andrey Santos et de sa grosse saison au RC Strasbourg : « Joueur absolument incroyable, il suffit de voir ses stats, il est dans le Top 5 européen des ballons récupérés, de tacles et d’interceptions. Ce sont des chiffres exceptionnels. Il a une activité défensive au niveau de la destruction adverse qui est fondamentale. Il a cette sérénité avec la balle, cette qualité de passe vers l’avant, et en plus il a marqué 10 buts. C’est pour moi le meilleur milieu de la Ligue 1 cette saison », constate Ménès.