Un Parisien vend la mèche, le premier transfert de l'OM déjà connu ?

L’OM prépare déjà activement son mercato estival pour renforcer l’effectif de Roberto De Zerbi en vue de la Ligue des champions. Sur RMC, Jérôme Rothen a pointé les priorités marseillaises en défense et au milieu. L'ancien joueur du PSG explique que l'OM doit se renforcer à ce poste au vue des fébrilités défensives cette saison.

L’ OM a enfin terminé sa saison en validant une belle deuxième place sur le podium. Si plusieurs enseignements sont à tirer de cette première année avec Roberto De Zerbi , les dirigeants olympiens savent qu’il reste encore beaucoup de progrès à faire. Pour faire franchir un cap à l’équipe, Medhi Benatia et Pablo Longoria préparent un mercato ambitieux afin de permettre à l’ OM d’être compétitif dès sa première campagne de Ligue des champions sous les ordres de l’Italien. Un vaste chantier est à prévoir sur la Canebière.

«Tu dois prendre un cador»

Sur les ondes de RMC, Jérôme Rothen a révélé les priorités du mercato marseillais. L’ancien joueur du PSG pointe du doigt la défense :

« Déjà derrière, tu dois prendre un cador qui va avoir de la personnalité. Pas qu’un, tu as raison, car tu rajoutes les latéraux. Mais il en faut déjà un derrière, avec Balerdi, si tu penses que Balerdi va faire une meilleure saison, car il était aussi sur courant alternatif. Et ce qui coûte le plus cher, c’est qu’il faut un joueur avec une créativité bien supérieure à ce qu’il y a à l’OM aujourd’hui », a expliqué le natif de la région parisienne dans Rothen s’enflamme.