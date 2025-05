OM - De Zerbi sur le départ : L’appel du pied d'une légende !

Sous contrat jusqu’en juin 2027, Roberto De Zerbi est très apprécié à l’étranger et c’est notamment le cas en Serie A. Le coach de l’Olympique de Marseille est lié à des nombreux clubs italiens et c’est notamment le cas de l’AS Roma, qui chercherait un successeur à Claudio Ranieri.

C’est notamment le cas de l’ AS Roma , où Francesco Totti a une vision assez précise du profil qu’il faut pour remplacer Claudio Ranieri . « Après Ranieri, j'espère que l'homme idéal pour l'équipe arrivera, avec du charisme et la volonté de ramener la Roma au sommet autant que possible » a expliqué la légende de l’ AS Roma , lors d’un entretien diffusé ce jeudi sur Sky Sport Italia.

« Si je devais choisir un jeune entraîneur, je choisirais De Zerbi »

II faut se rappeler que l’un des profils les plus appréciés par l’ancien numéro 10 de l’AS Roma n’est autre que Roberto De Zerbi, comme il l’avait confié en avril dernier. « Si je devais choisir un jeune entraîneur, je choisirais De Zerbi. Il a de grandes qualités et une vision claire de la façon de former l’équipe » avait déclaré Totti. « C’est un gars exceptionnel, il s’investit corps et âme. S’ils (les dirigeants ndlr) devaient prendre une autre voie, je le choisirais ».